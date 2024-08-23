Минтранс Подмосковья: расписание поездов Казанского направления изменится 24 августа

Фото: ЦППК

Расписание поездов МЦД-3 и Казанского направления скорректируют 24 августа. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Так, с 01:10 до 13:10 на 12 часов будет закрыт первый главный путь на Москву на участке Химки — Ховрино. В это время часть поездов МЦД выведут из расписания, некоторый транспорт будет ходить с увеличенными интервалами.

Пассажиров призывают планировать маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием электричек можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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