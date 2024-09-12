Минтранс Подмосковья: расписание поездов двух направлений изменится в выходные

Расписание ряда электричек Белорусского и Савеловского направлений изменится в предстоящие выходные. Корректировки вызваны развитием инфраструктуры на станции Одинцово для технического обслуживания поездов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Технологические окна назначили на 13–15 сентября с 23:20 до 06:20. В это время приостановят движение поездов по второму пути на участке Голицыно — Одинцово — Кунцево-1. Поезда будут следовать по соседним путям.

Помимо этого, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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