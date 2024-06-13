Минтранс Подмосковья: расписание некоторых электричек изменится с 15 по 19 июня

Расписание некоторых пригородных поездов Курского, Рижского и Казанского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится с 15 по 19 июня. В региональном Минтрансе уточнили, что корректировки вызваны развитием инфраструктуры на станции Царицыно и перегоне Виноградово — Воскресенск.

В эти дни на станции Царицыно технологические «окна» назначены на период с 01:00 до 07:00. Поезда будут ходить по соседним путям. При этом у ряда электричек изменится время отправления и прибытия.

На перегоне Виноградово — Воскресенск ремонтные работы будут проводиться с 17 по 19 июня в интервале с 12:10 до 15:10. Поезда будут двигаться по одному пути в реверсивном режиме. У некоторых поездов также изменится время отправления и прибытия.

Пассажиров просят учитывать корректировки при планировании маршрута. С актуальным расписанием можно ознакомиться на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении.

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