Минтранс Подмосковья: расписание электричек ряда направлений изменится до осени

Фото: "Московская Железная дорога"

До конца августа расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-2, изменится. В региональном Минтрансе уточнили, что корректировки вызваны проведением инфраструктурных работ на станции Царицыно.

Во время этих работ на первом главном пути установят специальные инженерные сооружения для обеспечения безопасности движения поездов в период проходки тоннеля. Помимо этого, некоторые поезда будут отправляться раньше или позже обычного графика, часть транспорта будет следовать по укороченным маршрутам.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Интервью века? О чем и зачем говорили Дональд Трамп и Илон Маск

Вестник «могилизации». Зачем сенатор Линдси Грэм приехал в Киев?

Адвокат оценил шансы обманутых владельцев квартиры Долиной вернуть деньги

Дьявольская Олимпиада: смотря ее с широко закрытыми глазами

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте