Минтранс Подмосковья: расписание электричек ряда направлений изменится до конца октября

С 18 по 20 и с 25 по 26 октября для строительства станции Петровско-Разумовская изменится график пригородных поездов. В это время будет закрыт главный путь от Савеловского вокзала до Бескудниково, движение будет по одному пути в реверсивном режиме. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что изменятся пути следования и посадки/высадки пассажиров.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 07:30 утра интервалы движения частично увеличатся до 30 минут. У некоторых поездов изменятся остановки и маршруты, часть будет следовать без остановки по станции Беговая.

После 19:00 на Савеловском направлении интервал движения увеличится до 15 минут, после 23:00 — до 01:00 часа. Часть поездов дальнего пригорода проследует от и до Лобни и Бескудниково. На Белорусском направлении после 22:00 интервалы увеличатся до 30–40 минут, часть поездов будет следовать до Белорусского вокзала.

С актуальным расписанием можно ознакомиться в мобильном приложении и на сайте ЦППК.

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