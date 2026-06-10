Минтранс Подмосковья провел уроки безопасности с VR-тренажером в рамках Недели безопасности

С 8 по 14 июня в Подмосковье проходит Неделя безопасности, организованная Министерством транспорта региона. В ее рамках особое внимание уделяется пропаганде безопасности дорожного движения среди детей и взрослых.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что цель Недели безопасности — снижение риска ДТП в период повышенного трафика и активного отдыха. Для этого проводится обучение детей и взрослых правилам безопасного поведения на дорогах.

В среду, 10 июня, в Кванториумах в Балашихе и Королеве прошли занятия на VR-тренажере «Мир безопасных дорог». Более 60 школьников прошли путь от дома до школы, от школы до детской площадки и обратно домой вместе с виртуальным помощником роботом Семой — символом безопасных дорог региона. Ребята также получили подарки — стикеры с ПДД на телефон и обновленные раскраски «Мир безопасных дорог».

Заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский подчеркнул, что уроки ПДД с использованием VR-тренажера помогают детям лучше понимать правила через личный опыт в виртуальной среде. Такой формат занятий повышает вовлеченность и помогает переводить правила в устойчивый навык.

Подробнее о VR-тренажере по изучению ПДД «Мир безопасных дорог» можно узнать на сайте.

Раскраску «Мир безопасных дорог» можно скачать в электронном виде на сайте ведомства.