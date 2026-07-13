Минтранс Подмосковья проведет вебинары по госуслугам 15 июля
В среду, 15 июля, специалисты Министерства транспорта Московской области организуют серию вебинаров. Они расскажут о различных услугах, которые предоставляются ведомством на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.
Вебинары помогут пользователям разобраться в требованиях к подаче документов и избежать распространенных ошибок, которые могут привести к отказу в предоставлении услуги.
Среди тем вебинаров: согласование размещения инженерных коммуникаций, согласование проектов организации дорожного движения, выдача разрешений на перевозки пассажиров, оформление пропусков для грузового транспорта и многое другое.
Доступ к каждому из вебинаров можно получить по отдельной ссылке:
- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00;
- Согласование проектов и схем организации дорожного движения — с 10:00 до 11:00;
- Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00;
- Внесение сведений в реестр действующих пропусков для грузовиков— с 12:00 до 13:00.
И так далее по списку тем.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства.