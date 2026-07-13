Минтранс Подмосковья проведет вебинары по госуслугам 15 июля

В среду, 15 июля, специалисты Министерства транспорта Московской области организуют серию вебинаров. Они расскажут о различных услугах, которые предоставляются ведомством на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Вебинары помогут пользователям разобраться в требованиях к подаче документов и избежать распространенных ошибок, которые могут привести к отказу в предоставлении услуги.

Среди тем вебинаров: согласование размещения инженерных коммуникаций, согласование проектов организации дорожного движения, выдача разрешений на перевозки пассажиров, оформление пропусков для грузового транспорта и многое другое.

Доступ к каждому из вебинаров можно получить по отдельной ссылке:

И так далее по списку тем.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства.