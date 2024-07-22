Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 24 июля

Специалисты Минтранса Московской области 24 июля проведут вебинары по дорогам и транспорту. Слушателей научат подавать заявления на региональном сайте госуслуг правильно, а также расскажут, в каких случаях заявителю могут отказать в предоставлении той или иной услуги.

Участники могут выбрать любую полезную лекцию, предварительно зарегистрировавшись на региональном сайте госуслуг.

Специалисты рассмотрят множество важных тем – от порядка согласования планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения; выдачи разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси до порядка предоставления земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области.

Всего заявителям предложат 14 вебинаров, которые пройдут с 9:00 до 18:00.

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