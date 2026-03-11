Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров по услугам в сфере дорог и транспорта

В среду, 11 марта, специалисты Минтранса Московской области организуют серию вебинаров для помощи заявителям в правильной подаче документов на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. В ходе вебинаров специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам.

Тематика вебинаров включает:

- Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/2511856995)). - Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047)). - Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/2904865009)). - Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования — с 13:00 до 14:00 ([ссылка](https://webconf.mosreg.ru/c/4141691302)).

И многие другие вопросы, касающиеся транспортных услуг и земельных участков в Московской области.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса в MAX ([ссылка](https://max.ru/mtdi_mo)).