Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 9 октября

Во время вебинаров специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и частые причины отказа. Так, согласование размещения инженерных коммуникаций на дорогах пройдет с 09:00 до 10:00, согласование проектов организации дорожного движения — с 10:00 до 11:00, а разрешение на деятельность такси — с 11:00 до 12:00.

Вебинар по занесению в реестр пропусков для грузовиков запланирован на 12:00, встреча по согласованию схем транспортного обслуживания — на 13:00, а вебинар по переоформлению свидетельств на регулярные перевозки — на 14:00.

Помимо этого, слушатели узнают о правилах обслуживания карт «Стрелка» в 15:00, о выдаче разрешений на авиационные работы в 16:00, о правилах предоставления земельных участков для дорог в 16:30 и о согласовании местоположения границ участков в 17:00.

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