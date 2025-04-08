Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 9 апреля

В среду, 9 апреля, специалисты Минтранса Московской области проведут серию вебинаров. Жителям расскажут, как правильно оформить документы на региональном портале госуслуг;

Сотрудники ведомства ответят на самые распространенные вопросы о подаче заявок, а также объяснят, почему чаще всего отказывают в предоставлении услуг в сфере транспорта и дорог.

Вебинары проведут по следующим темам:

Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования;

Обслуживание единых транспортных карт Стрелка;

Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры.

С полным списком запланированных на среду вебинаров можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса.