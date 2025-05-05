Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 7 мая

Фото: Минтранс Подмосковья

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут серию вебинаров 7 мая. Слушателям расскажут, как правильно подать документы на сайте госуслуг.

Специалисты также укажут требования к заявлениям, разъяснят правила их оформления и назовут самые частые причины отказа в оказании услуг в сфере транспорта и дорог.

Вебинары проведут на следующие темы:

Полный список вебинаров, запланированных на среду, опубликован на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

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