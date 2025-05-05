Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 7 мая
Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут серию вебинаров 7 мая. Слушателям расскажут, как правильно подать документы на сайте госуслуг.
Специалисты также укажут требования к заявлениям, разъяснят правила их оформления и назовут самые частые причины отказа в оказании услуг в сфере транспорта и дорог.
Вебинары проведут на следующие темы:
- Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;
- Внесение в Реестр пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой свыше 3,5 тонн, а также сведений об оформленных документах;
- Обслуживание единых транспортных карт Стрелка;
- Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Подмосковья;
- Предварительное согласование предоставления земельных участков, для размещения дорог.
Полный список вебинаров, запланированных на среду, опубликован на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
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