Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 7 мая

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут серию вебинаров 7 мая. Слушателям расскажут, как правильно подать документы на сайте госуслуг.

Специалисты также укажут требования к заявлениям, разъяснят правила их оформления и назовут самые частые причины отказа в оказании услуг в сфере транспорта и дорог.

Вебинары проведут на следующие темы:

Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;

Внесение в Реестр пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой свыше 3,5 тонн, а также сведений об оформленных документах;

Обслуживание единых транспортных карт Стрелка;

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Подмосковья;

Предварительное согласование предоставления земельных участков, для размещения дорог.

Полный список вебинаров, запланированных на среду, опубликован на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.