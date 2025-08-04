Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 6 августа

Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут серию вебинаров 6 августа. Слушателям расскажут, как правильно подать документы на сайте госуслуг региона.

На встречах назовут требования к бумагам, предоставят алгоритм их оформления, а также объяснят, почему чаще всего отказывают в оказании услуг.

Вебинары пройдут по следующим темам:

С полным списком вебинаров, которые состоятся в среду, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Московской области.