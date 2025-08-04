Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 6 августа
Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут серию вебинаров 6 августа. Слушателям расскажут, как правильно подать документы на сайте госуслуг региона.
На встречах назовут требования к бумагам, предоставят алгоритм их оформления, а также объяснят, почему чаще всего отказывают в оказании услуг.
Вебинары пройдут по следующим темам:
- согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;
- внесение в реестр пропусков , которые предоставляют право на въезд и передвижение по МКАД грузового транспорта массой более 3,5 тонны, и сведений об уже оформленных пропусках;
- обслуживание транспортных карт «Стрелка»;
- предоставление в безвозмездное пользование участков для строительства автомобильных дорог, а также объектов транспортной инфраструктуры.
С полным списком вебинаров, которые состоятся в среду, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Московской области.