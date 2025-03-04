Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 5 марта
Вебинары по теме транспорта и дорог проведут в Подмосковье 5 марта. Их посвятят согласованию размещения коммуникаций, разрешения на работу такси и другим темам.
Как сообщили в региональном Минтрансе, на вебинарах жителям помогут правильно подать документы на «Госулугах». Специалисты расскажут о требованиях и частых причинах отказа.
Вебинары проведут по следующим темам:
Встречи будут связаны и с другими темами. Узнать об этом подробнее можно по ссылке.
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