Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 5 июня

Фото: Минтранс Подмосковья

Специалисты подмосковного Минтранса проведут серию вебинаров о госуслугах по дорогах и транспорту. Они пройдут в среду, 5 июня.

Как рассказали в ведомстве, на вебинарах жителям помогут правильно подать документы на «Госуслуги» в сфере транспорта и дорог. Спикеры расскажут о частых причинах отказа и объяснят правильный порядок подачи заявок.

Среди тем вебинаров — согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода региональных дорог, разрешение на работу такси, обслуживание транспортных карт, предоставление земельных участков для строительства дорог и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно не доспустить роста жалоб на транспорт. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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