Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 30 октября

Специалисты Минтранса Подмосковья 30 октября проведут вебинары по дорогам и транспорту. Участникам расскажут, как подавать заявление на региональном сайте госуслуг правильно, а также в каких случаях заявителям могут отказать.

Чтобы выбрать интересующую консультацию нужно зарегистрироваться на региональном сайте госуслуг.

Специалисты разберут множество важных тем — от того, как получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, вопросы обслуживания единых транспортных карт «Стрелка» до предоставления земельных участков в безвозмездное пользование или в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Подмосковья.

Эти и другие темы рассмотрят на вебинарах, которые пройдут по традиции с 9:00 до 18:00. Всего участникам предложат 14 онлайн-консультаций.