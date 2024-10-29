Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 30 октября

Специалисты Минтранса Подмосковья 30 октября проведут вебинары по дорогам и транспорту. Участникам расскажут, как подавать заявление на региональном сайте госуслуг правильно, а также в каких случаях заявителям могут отказать.
Чтобы выбрать интересующую консультацию нужно зарегистрироваться на региональном сайте госуслуг.
Специалисты разберут множество важных тем — от того, как получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, вопросы обслуживания единых транспортных карт «Стрелка» до предоставления земельных участков в безвозмездное пользование или в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Подмосковья.
Эти и другие темы рассмотрят на вебинарах, которые пройдут по традиции с 9:00 до 18:00. Всего участникам предложат 14 онлайн-консультаций.
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