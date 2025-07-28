Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 30 июля

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду, 30 июля, проведут серию вебинаров. Все желающие смогут получить консультации по вопросам подачи документов на региональном сайте государственных услуг.
Сотрудники ведомства расскажут о корректном оформлении заявок и ключевых требованиях к бумагам.
Вебинары пройдут по следующим темам:
обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;
выдача разрешений на проведение авиационных работ;
согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе транспортного моделирования;
разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;
согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.
С полным списком вебинаров можно ознакомиться на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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