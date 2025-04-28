Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 30 апреля
Традиционные вебинары проведут сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья 30 апреля. Жителям расскажут, как правильно подать заявки на сайте госуслуг.
Сотрудники ведомства объяснят алгоритм отправки анкет, обозначат ключевые требования к документам, а также укажут наиболее частые причины отказа в оказании услуг.
Вебинары пройдут по следующим темам:
- Согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;
- Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основе транспортного моделирования;
- Обслуживание единых транспортных карт Стрелка;
- Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры.
С полным списком запланированных на среду вебинаров можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья.
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