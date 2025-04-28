Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 30 апреля

Фото: Минтранс Подмосковья

Традиционные вебинары проведут сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья 30 апреля. Жителям расскажут, как правильно подать заявки на сайте госуслуг.

Сотрудники ведомства объяснят алгоритм отправки анкет, обозначат ключевые требования к документам, а также укажут наиболее частые причины отказа в оказании услуг.

Вебинары пройдут по следующим темам:

С полным списком запланированных на среду вебинаров можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

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