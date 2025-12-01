Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 3 декабря

Фото: Минтранс Подмосковья

В среду, 3 декабря, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут серию вебинаров. Дистанционные семинары проходят ежемесячно.

Специалисты ведомства расскажут участникам, как правильно подать документы на региональном сайте государственных услуг, озвучат требования к бумагам и предоставят другие важные сведения.

Вебинары запланированы по следующим темам:

С полным списком тем можно ознакомиться на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

