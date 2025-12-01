Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 3 декабря

В среду, 3 декабря, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут серию вебинаров. Дистанционные семинары проходят ежемесячно.

Специалисты ведомства расскажут участникам, как правильно подать документы на региональном сайте государственных услуг, озвучат требования к бумагам и предоставят другие важные сведения.

Вебинары запланированы по следующим темам:

согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;

разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковыми машинами такси;

согласование проектов и схем организации дорожного движения на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Подмосковья;

внесение в реестр действующих пропусков, которые дают право на въезд и передвижение по МКАД грузовых машин массой свыше 3,5 тонны, и сведений об уже оформленных пропусках;

обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;

согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе транспортного моделирования.

С полным списком тем можно ознакомиться на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.