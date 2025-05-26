Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 28 мая
Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут серию вебинаров. Мероприятия состоятся в среду, 28 мая.
Специалисты расскажут участникам, как правильно подать документы на сайте госуслуг Московской области, разъяснят требования к заявлениям, а также коснутся других важных вопросов.
Вебинары пройдут по следующим темам:
- Согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения;
- Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;
- Согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе транспортного моделирования;
- Выдача разрешений на выполнение авиационных работ;
- Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка».
С полным списком вебинаров, которые пройдут в среду, можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 28 мая
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