Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 28 мая

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут серию вебинаров. Мероприятия состоятся в среду, 28 мая.

Специалисты расскажут участникам, как правильно подать документы на сайте госуслуг Московской области, разъяснят требования к заявлениям, а также коснутся других важных вопросов.

Вебинары пройдут по следующим темам:

Согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения;

Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе транспортного моделирования;

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ;

Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка».

С полным списком вебинаров, которые пройдут в среду, можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.