Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 28 мая

Фото: Минтранс Подмосковья

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут серию вебинаров. Мероприятия состоятся в среду, 28 мая.

Специалисты расскажут участникам, как правильно подать документы на сайте госуслуг Московской области, разъяснят требования к заявлениям, а также коснутся других важных вопросов.

Вебинары пройдут по следующим темам:

С полным списком вебинаров, которые пройдут в среду, можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

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