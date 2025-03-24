Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 26 марта

В среду, 26 марта, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут цикл вебинаров. Жители смогут узнать, как правильно подать документы на региональном портале госуслуг.

Специалисты ведомства расскажут о требованиях к заявлениям и самых частых причинах отказа в оказании услуг в сфере транспорта и дорог.

Вебинары проведут по следующим темам:

согласование проектов и схем организации дорожного движения на автодорогах общего пользования;

разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковыми машинами такси;

обслуживание транспортных карт «Стрелка»;

согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на базе транспортного моделирования.

С полным списком вебинаров, которые проведут 26 марта, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

