Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 26 марта

Фото: Минтранс Подмосковья

В среду, 26 марта, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут цикл вебинаров. Жители смогут узнать, как правильно подать документы на региональном портале госуслуг.

Специалисты ведомства расскажут о требованиях к заявлениям и самых частых причинах отказа в оказании услуг в сфере транспорта и дорог.

Вебинары проведут по следующим темам:

С полным списком вебинаров, которые проведут 26 марта, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

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