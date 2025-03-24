Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 26 марта

В среду, 26 марта, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут цикл вебинаров. Жители смогут узнать, как правильно подать документы на региональном портале госуслуг.
Специалисты ведомства расскажут о требованиях к заявлениям и самых частых причинах отказа в оказании услуг в сфере транспорта и дорог.
Вебинары проведут по следующим темам:
согласование проектов и схем организации дорожного движения на автодорогах общего пользования;
разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковыми машинами такси;
обслуживание транспортных карт «Стрелка»;
согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на базе транспортного моделирования.
С полным списком вебинаров, которые проведут 26 марта, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья.
Пенсионерка пожаловалась в полицию на слишком шумный вибратор
У курьеров в Петербурге начали изымать электровелосипеды
Каллас объявили самой глупой в Евросоюзе
Подростка с Украины нашли мертвым в испанском парке
Юлия Снигирь надела платье-фантик в произвела фурор на «Нике»
Стало известно, кому из россиян полностью спишут долги по кредитам в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте