Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 26 февраля

Подмосковный Минтранс проведет несколько вебинаров 26 февраля. Они помогут жителям правильно подать документы на «Госуслугах» для оформления разрешения такси, согласования размещения инженерных коммуникаций и многое другое.

Специалисты ведомства расскажут слушателям о том, как правильно подать заявку, а также назовут самые часты причины отказа.

Так, 26 феараля пройдут вебинары по следующим темам:

Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;

Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

Разрешение на работу такси;

Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка».

Ознакомиться со всеми темами предстоящих вебинаров можно по ссылке.