Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 26 февраля
Подмосковный Минтранс проведет несколько вебинаров 26 февраля. Они помогут жителям правильно подать документы на «Госуслугах» для оформления разрешения такси, согласования размещения инженерных коммуникаций и многое другое.
Специалисты ведомства расскажут слушателям о том, как правильно подать заявку, а также назовут самые часты причины отказа.
Так, 26 феараля пройдут вебинары по следующим темам:
Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;
Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;
Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка».
Ознакомиться со всеми темами предстоящих вебинаров можно по ссылке.