Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 25 июня
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду, 25 июня, проведет серию вебинаров. Специалисты расскажут слушателям о правильной подаче документов на сайте госуслуг.
Сотрудники ведомства представят алгоритм оформления заявлений, назовут ключевые требования к документам и самые частые причины отказа в оказании услуг.
Вебинары пройдут по следующим темам:
- согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;
- разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа такси;
- согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе транспортного моделирования;
- обслуживание единых транспортных карт "Стрелка";
- выдача разрешений на выполнение авиационных работ.
С полным списком вебинаров, запланированных на среду, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Московской области.
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