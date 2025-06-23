Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 25 июня

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду, 25 июня, проведет серию вебинаров. Специалисты расскажут слушателям о правильной подаче документов на сайте госуслуг.

Сотрудники ведомства представят алгоритм оформления заявлений, назовут ключевые требования к документам и самые частые причины отказа в оказании услуг.

Вебинары пройдут по следующим темам:

согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;

разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа такси;

согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе транспортного моделирования;

обслуживание единых транспортных карт "Стрелка";

выдача разрешений на выполнение авиационных работ.

С полным списком вебинаров, запланированных на среду, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Московской области.