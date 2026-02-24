Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 25 февраля

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут 25 февраля серию обучающих вебинаров для пользователей портала госуслуг. Эксперты объяснят, как правильно заполнять заявления.

Участникам вебинаров расскажут о типичных ошибках при подаче заявок и помогут разобраться в требованиях.

С 09:00 до 10:00 специалисты ответят на вопросы о согласовании размещения коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения, которые находятся в ведении «Мосавтодора».

С 10:00 до 11:00 речь пойдет о согласовании проектов и схем организации дорожного движения на региональных и межмуниципальных трассах.

В период с 11:00 до 12:00 участники обсудят получение разрешений на перевозки пассажиров и багажа на такси. Следующий час, с 12:00 до 13:00, посвятят внесению в реестр сведений о пропусках для грузового транспорта массой более 3,5 тонны, который въезжает на МКАД.

С 13:00 до 14:00 запланирован вебинар по согласованию схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе моделирования пассажиропотоков. С 14:00 до 15:00 специалисты разберут процедуры переоформления свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок, а также прекращения их действия.

С 15:00 в течение часа слушатели смогут задать вопросы по обслуживанию единых транспортных карт «Стрелка». Период с 16:00 до 16:30 организаторы отведут под тему выдачи разрешений на выполнение авиационных работ.

С 16:30 до 17:00 запланирован комплексный блок по земельным вопросам. Специалисты расскажут о предоставлении участков в безвозмездное пользование, аренду или бессрочное пользование для строительства дорог и транспортных объектов, а также о предварительном согласовании предоставления земли, а также границ участков в полосе отвода.

Завершит серию вебинаров тема выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полос отвода и придорожных полос, а также на присоединение к автомобильным дорогам. Этот блок пройдет с 17:00 до 18:00.