Минтранс Подмосковья проведет заключительные в 2024 году вебинары по дорогам и транспорту 25 декабря. Специалисты расскажут, как правильно подать документы на услуги, а также разъяснят требования к заявкам и наиболее частые причины отказа.
Вебинар о согласовании схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования пройдет в 13:00. В 14:00 начнется конференция о переоформлении свидетельств для регулярных перевозок.
Представители Минтранса также расскажут об обслуживании карт «Стрелка», о выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, о предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства дорог и о согласовании местоположения границ участков в полосе отвода дорог.
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Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 25 декабря
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