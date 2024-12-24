Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 25 декабря

Минтранс Подмосковья проведет заключительные в 2024 году вебинары по дорогам и транспорту 25 декабря. Специалисты расскажут, как правильно подать документы на услуги, а также разъяснят требования к заявкам и наиболее частые причины отказа.

Встреча по вопросам планируемого размещения инженерных коммуникаций пройдет с 09:00 до 10:00. Вебинар о согласовании проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования состоится в 10:00. В 11:00 специалисты расскажут, как получить разрешение на перевозку пассажиров, а в 12:00 — как получить пропуск для передвижения грузовиков по МКАД.

Вебинар о согласовании схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования пройдет в 13:00. В 14:00 начнется конференция о переоформлении свидетельств для регулярных перевозок.

Представители Минтранса также расскажут об обслуживании карт «Стрелка», о выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, о предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства дорог и о согласовании местоположения границ участков в полосе отвода дорог.