Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 24 сентября

Фото: Минтранс Подмосковья

Традиционные вебинары по услугам в сфере транспорта и дорог проведут в Подмосковье 24 сентября. Слушатели узнают, как правильно подать документы на региональном сайте государственных услуг.

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объяснят всем желающим, как оформить заявки, а также расскажут о ключевых требованиях.

Вебинары пройдут по следующим темам:

Полный список тем, которые обсудят в грядущую среду, доступен на официальном сайте министерства

