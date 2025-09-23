Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 24 сентября
Традиционные вебинары по услугам в сфере транспорта и дорог проведут в Подмосковье 24 сентября. Слушатели узнают, как правильно подать документы на региональном сайте государственных услуг.
Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объяснят всем желающим, как оформить заявки, а также расскажут о ключевых требованиях.
Вебинары пройдут по следующим темам:
- выдача разрешений на выполнение авиационных работ;
- ·предоставление участков в аренду для строительства автомобильных дорог и прочих объектов транспортной инфраструктуры;
- согласование размещения коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;
- обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;
- согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах регионального или межмуниципального значения;
- разрешение на перевозку пассажиров и багажа автомобилями такси.
Полный список тем, которые обсудят в грядущую среду, доступен на официальном сайте министерства