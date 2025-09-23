Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 24 сентября

Традиционные вебинары по услугам в сфере транспорта и дорог проведут в Подмосковье 24 сентября. Слушатели узнают, как правильно подать документы на региональном сайте государственных услуг.

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объяснят всем желающим, как оформить заявки, а также расскажут о ключевых требованиях.

Вебинары пройдут по следующим темам:

выдача разрешений на выполнение авиационных работ;

·предоставление участков в аренду для строительства автомобильных дорог и прочих объектов транспортной инфраструктуры;

согласование размещения коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;

обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;

согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах регионального или межмуниципального значения;

разрешение на перевозку пассажиров и багажа автомобилями такси.

Полный список тем, которые обсудят в грядущую среду, доступен на официальном сайте министерства