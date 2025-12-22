Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 24 декабря

В среду, 24 декабря, у жителей Подмосковья появится возможность разобраться в вопросах транспорта и дорог с помощью специалистов. Сотрудники Министерства транспорта региона проведут серию вебинаров.

Цель консультаций — помочь заявителям правильно оформить и подать документы через региональный портал госуслуг, сэкономив время и избежав распространенных ошибок.

Первый вебинар начнется в 9:00. На нем специалисты расскажут о согласовании размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»,

С 10:00 до 11:00 часов пройдет обсуждение согласования проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Тем, кто работает в сфере перевозок, будет полезен вебинар с 11:00 до 12:00, посвященный получению разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

С полудня до 13:00 внимание переключится на логистику: на вебинаре разъяснят процедуру внесения в Реестр действующих пропусков, которые дают право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой свыше 3,5 тонны.

С 13:00 до 14:00 специалисты осветят тему согласования схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе транспортного моделирования.

Операторы маршрутного транспорта с 14:00 до 15:00 смогут присутствовать на консультации по переоформлению свидетельств о перевозках по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута.

В 15:00 начнется вебинар об обслуживание единых транспортных карт «Стрелка».

Полный список консультаций доступен на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.