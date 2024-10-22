Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 23 октября

Представители Минтранса Подмосковья проведут серию вебинаров 23 октября. Специалисты расскажут, как правильно подать документы на « Госуслугах », а также назовут наиболее частые причины отказа по заявкам. Чтобы присоединиться к обсуждениям, необходимо предварительно зарегистрироваться.

В 09:00 начнется вебинар по согласованию планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодора. Затем представители Минтранса расскажут о согласовании проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования.

В 11:00 пройдет встреча по вопросам разрешения осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузовиков обсудят в 12:00.

Вебинар по согласованию схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования пройдет в 13:00, а по переоформлению свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок — в 14:00.