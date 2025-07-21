Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 23 июля

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут вебинары в среду, 23 июля. Слушатели узнают, как правильно подать документы на региональном сайте государственных услуг.
Специалисты расскажут всем желающим о тонкостях оформления заявок, а также назовут ключевые требования к документам.
Вебинары запланированы по следующим темам:
разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;
обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;
согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на основе транспортного моделирования;
согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;
предоставление разрешений на проведение авиационных работ;
согласование местоположения границ участков со смежными в полосе отвода дорог регионального или межмуниципального значения.
Полный список вебинаров доступен на официальном сайте ведомства.
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