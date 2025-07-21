Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 23 июля

Фото: Минтранс Подмосковья

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут вебинары в среду, 23 июля. Слушатели узнают, как правильно подать документы на региональном сайте государственных услуг.

Специалисты расскажут всем желающим о тонкостях оформления заявок, а также назовут ключевые требования к документам.

Вебинары запланированы по следующим темам:

Полный список вебинаров доступен на официальном сайте ведомства.

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