Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 23 июля

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут вебинары в среду, 23 июля. Слушатели узнают, как правильно подать документы на региональном сайте государственных услуг.

Специалисты расскажут всем желающим о тонкостях оформления заявок, а также назовут ключевые требования к документам.

Вебинары запланированы по следующим темам:

разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;

обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;

согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на основе транспортного моделирования;

согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;

предоставление разрешений на проведение авиационных работ;

согласование местоположения границ участков со смежными в полосе отвода дорог регионального или межмуниципального значения.

Полный список вебинаров доступен на официальном сайте ведомства.