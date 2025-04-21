Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 23 апреля

Фото: Минтранс Подмосковья

В среду, 23 апреля, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут серию вебинаров. На мероприятия приглашают всех желающих.

Специалисты расскажут, как правильно подать документы онлайн, назовут ключевые требования к заявкам, а также объяснят, почему чаще всего приходит отказ в оказании услуг в сфере дорог и транспорта.

Вебинары пройдут по следующим темам:

С полным списком вебинаров, которые пройдут в среду, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

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