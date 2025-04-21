Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 23 апреля
В среду, 23 апреля, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут серию вебинаров. На мероприятия приглашают всех желающих.
Специалисты расскажут, как правильно подать документы онлайн, назовут ключевые требования к заявкам, а также объяснят, почему чаще всего приходит отказ в оказании услуг в сфере дорог и транспорта.
Вебинары пройдут по следующим темам:
- Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;
- Согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе моделирования;
- Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;
- Выдача разрешений на выполнение авиационных работ;
- Предварительное согласование предоставления земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог.
С полным списком вебинаров, которые пройдут в среду, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья.
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