Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 22 октября

Фото: Минтранс Подмосковья

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду, 22 октября, проведут серию вебинаров. Сотрудники ведомства помогут всем желающим правильно оформить заявления на сайте государственных услуг.

Участникам расскажут о требованиях к документам и самых частых причинах отказа в оформлении услуг.

Вебинары запланированы по следующим темам:

С полным списком вебинаров, которые состоятся 22 октября, можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

