Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 22 октября

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду, 22 октября, проведут серию вебинаров. Сотрудники ведомства помогут всем желающим правильно оформить заявления на сайте государственных услуг.

Участникам расскажут о требованиях к документам и самых частых причинах отказа в оформлении услуг.

Вебинары запланированы по следующим темам:

выдача разрешений на выполнение авиационных работ;

согласование размещения коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;

разрешение на перевозку пассажиров и багажа машинами такси;

обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;

согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

С полным списком вебинаров, которые состоятся 22 октября, можно ознакомиться на официальном сайте министерства.