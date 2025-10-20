Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 22 октября
Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду, 22 октября, проведут серию вебинаров. Сотрудники ведомства помогут всем желающим правильно оформить заявления на сайте государственных услуг.
Участникам расскажут о требованиях к документам и самых частых причинах отказа в оформлении услуг.
Вебинары запланированы по следующим темам:
- выдача разрешений на выполнение авиационных работ;
- согласование размещения коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;
- разрешение на перевозку пассажиров и багажа машинами такси;
- обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;
- согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.
С полным списком вебинаров, которые состоятся 22 октября, можно ознакомиться на официальном сайте министерства.