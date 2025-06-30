Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 2 июля

Фото: Минтранс Подмосковья

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду, 2 июля, проведут серию вебинаров. Слушателям расскажут, как правильно подать документы на сайте госуслуг региона.

Специалисты ведомства назовут требования к бумагам, предоставят алгоритм их оформления, а также объяснят, почему чаще всего отказывают в оказании услуг.

Вебинары пройдут по следующим темам:

С полным списком вебинаров, которые состоятся в среду, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Московской области.

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