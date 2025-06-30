Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 2 июля
Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду, 2 июля, проведут серию вебинаров. Слушателям расскажут, как правильно подать документы на сайте госуслуг региона.
Специалисты ведомства назовут требования к бумагам, предоставят алгоритм их оформления, а также объяснят, почему чаще всего отказывают в оказании услуг.
Вебинары пройдут по следующим темам:
- согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;
- согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;
- внесение в реестр пропусков, которые предоставляют право на въезд и передвижение по МКАД грузового транспорта массой более 3,5 тонны, и сведений об уже оформленных пропусках;
- обслуживание транспортных карт «Стрелка»;
- предоставление в безвозмездное пользование участков для строительства автомобильных дорог, а также объектов транспортной инфраструктуры;
С полным списком вебинаров, которые состоятся в среду, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Московской области.
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