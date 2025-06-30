Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 2 июля

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду, 2 июля, проведут серию вебинаров. Слушателям расскажут, как правильно подать документы на сайте госуслуг региона.

Специалисты ведомства назовут требования к бумагам, предоставят алгоритм их оформления, а также объяснят, почему чаще всего отказывают в оказании услуг.

Вебинары пройдут по следующим темам:

согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;

согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;

внесение в реестр пропусков, которые предоставляют право на въезд и передвижение по МКАД грузового транспорта массой более 3,5 тонны, и сведений об уже оформленных пропусках;

обслуживание транспортных карт «Стрелка»;

предоставление в безвозмездное пользование участков для строительства автомобильных дорог, а также объектов транспортной инфраструктуры;

С полным списком вебинаров, которые состоятся в среду, можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Московской области.