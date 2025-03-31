Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 2 апреля

В среду, 2 апреля, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут цикл вебинаров. Жители региона смогут узнать, как правильно подать документы на региональном сайте госуслуг.
Сотрудники ведомства расскажут о главных требованиях к документам, объяснят, почему чаще всего отказывают в оказании услуг в сфере транспорта и дорог, а также предоставят алгоритм подачи заявок.
Вебинары пройдут по следующим темам:
разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;
согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на базе транспортного моделирования;
обслуживание единых транспортных карт "Стрелка";
выдача разрешений на выполнение авиационных работ.
Полный список вебинаров, запланированных на 2 апреля, опубликован на официальном сайте Минтранса Подмосковья.
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