Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 19 марта
Цикл вебинаров проведут в среду, 19 марта, сотрудники Минтранса Подмосковья. Жителям расскажут, как правильно подать документы на региональном сайте госуслуг.
Специалисты расскажут о требованиях к документам и самых распространенных причинах отказа в предоставлении услуг в сфере транспорта.
Вебинары проведут по следующим темам:
- Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;
- Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;
- Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;
- Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автодорог и объектов транспортной инфраструктуры;
- Предварительное согласование предоставления участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог
Полный список вебинаров, которые пройдут в среду, опубликован на сайте Минтранса Московской области.
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