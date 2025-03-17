Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 19 марта

Фото: Минтранс Подмосковья

Цикл вебинаров проведут в среду, 19 марта, сотрудники Минтранса Подмосковья. Жителям расскажут, как правильно подать документы на региональном сайте госуслуг.

Специалисты расскажут о требованиях к документам и самых распространенных причинах отказа в предоставлении услуг в сфере транспорта.

Вебинары проведут по следующим темам:

Полный список вебинаров, которые пройдут в среду, опубликован на сайте Минтранса Московской области.

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