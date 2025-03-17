Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 19 марта

Цикл вебинаров проведут в среду, 19 марта, сотрудники Минтранса Подмосковья. Жителям расскажут, как правильно подать документы на региональном сайте госуслуг.

Специалисты расскажут о требованиях к документам и самых распространенных причинах отказа в предоставлении услуг в сфере транспорта.

Вебинары проведут по следующим темам:

Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;

Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автодорог и объектов транспортной инфраструктуры;

Предварительное согласование предоставления участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог

Полный список вебинаров, которые пройдут в среду, опубликован на сайте Минтранса Московской области.