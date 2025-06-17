Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 18 июня

Фото: Минтранс Подмосковья

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду, 18 июня, проведут серию вебинаров. Участникам расскажут, как правильно подать документы на сайте госуслуг.

Слушатели узнают о требованиях к бумагам, порядке оформления заявок, а также о самых частых причинах отказа в оказании услуг в сфере транспорта и дорог.

Вебинары проведут по следующим темам:

С полным списком вебинаров, запланированных на среду, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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