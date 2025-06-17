Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 18 июня

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в среду, 18 июня, проведут серию вебинаров. Участникам расскажут, как правильно подать документы на сайте госуслуг.

Слушатели узнают о требованиях к бумагам, порядке оформления заявок, а также о самых частых причинах отказа в оказании услуг в сфере транспорта и дорог.

Вебинары проведут по следующим темам:

согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;

разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;

согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе транспортного моделирования;

выдача разрешений на выполнение авиационных работ;

обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;

предварительное согласование предоставления участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог.

С полным списком вебинаров, запланированных на среду, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.