Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 17 сентября

Фото: Минтранс Подмосковья

Серия вебинаров на тему дорог и транспорта пройдет в Подмосковье в среду, 17 сентября. Участникам расскажут, как правильно подавать заявки на региональном сайте государственных услуг.

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предоставят сведения о необходимых документах и порядке их оформления.

Вебинары посвятят следующим темам:

С полным перечнем вебинаров, которые запланированы на грядущую среду, можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

