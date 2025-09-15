Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 17 сентября
Серия вебинаров на тему дорог и транспорта пройдет в Подмосковье в среду, 17 сентября. Участникам расскажут, как правильно подавать заявки на региональном сайте государственных услуг.
Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предоставят сведения о необходимых документах и порядке их оформления.
Вебинары посвятят следующим темам:
- обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;
- выдача разрешений на выполнение авиационных работ;
- согласование размещения коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;
- разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковыми машинами такси;
- согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;
С полным перечнем вебинаров, которые запланированы на грядущую среду, можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.