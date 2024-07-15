Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 17 июля

Специалисты Минтранса Подмосковья запланировали проведение вебинаров для помощи заявителям в правильной подаче документов на региональном портале госуслуг. Мероприятия пройдут 17 июля.

В ходе вебинаров разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее распространенные причины отказа при предоставлении услуг в области дорог и транспорта. Весь перечень доступен на региональном портале госуслуг.

Для участия в вебинарах необходимо предварительно зарегистрироваться в зависимости от темы. Среди них — согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и многие другие.

Мероприятия проводятся для уменьшения числа ошибок, которые допускают заявители при подаче документов на получение госуслуг.

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