Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 16 октября

Специалисты Минтранса Московской области 16 октября проведут вебинары по дорогам и транспорту. Всех желающих научат подавать заявления на региональном сайте госуслуг правильно, а также расскажут, в каких случаях заявителю могут отказать в предоставлении той или иной услуги.

Участники могут выбрать лекцию, зарегистрировавшись на региональном сайте госуслуг.

Специалисты рассмотрят самые часто задаваемые вопросы — от порядка согласования планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения; выдачи разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси до обслуживания единых транспортных карт «Стрелка» и выдачи разрешений на авиационные работы.

Всего слушателям предложат 14 вебинаров, которые пройдут с 9:00 до 18:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».