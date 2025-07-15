Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 16 июля

Фото: Минтранс Подмосковья

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в среду, 16 июля, проведут серию вебинаров. Участникам расскажут, как правильно подать документы на региональном сайте госуслуг.

Сотрудники ведомства предоставят алгоритм оформления заявлений, расскажут о ключевых требованиях и раскроют самые частые причины отказа в предоставлении услуг.

Вебинары проведут по следующим темам:

С полным списком вебинаров, запланированных на среду, можно ознакомиться на официальном портале министерства.

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