Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 16 июля
Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в среду, 16 июля, проведут серию вебинаров. Участникам расскажут, как правильно подать документы на региональном сайте госуслуг.
Сотрудники ведомства предоставят алгоритм оформления заявлений, расскажут о ключевых требованиях и раскроют самые частые причины отказа в предоставлении услуг.
Вебинары проведут по следующим темам:
- согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;
- разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;
- согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе транспортного моделирования;
- обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;
- согласование местоположения границ земельных участков со смежными в полосе отвода дорог регионального или межмуниципального значения;
- предоставление разрешений на выполнение авиационных работ.
С полным списком вебинаров, запланированных на среду, можно ознакомиться на официальном портале министерства.
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