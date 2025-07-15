Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 16 июля

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в среду, 16 июля, проведут серию вебинаров. Участникам расскажут, как правильно подать документы на региональном сайте госуслуг.

Сотрудники ведомства предоставят алгоритм оформления заявлений, расскажут о ключевых требованиях и раскроют самые частые причины отказа в предоставлении услуг.

Вебинары проведут по следующим темам:

согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;

разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;

согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе транспортного моделирования;

обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;

согласование местоположения границ земельных участков со смежными в полосе отвода дорог регионального или межмуниципального значения;

предоставление разрешений на выполнение авиационных работ.

С полным списком вебинаров, запланированных на среду, можно ознакомиться на официальном портале министерства.