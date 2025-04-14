Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 16 апреля

В среду, 16 апреля, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут цикл вебинаров для жителей региона. Все желающие смогут задать вопросы о подаче документов на региональном сайте госуслуг.
Специалисты ведомства расскажут, как правильно оформлять заявки, напомнят ключевые требования к документам, а также расскажут, почему могут отказать в предоставлении услуги.
Вебинары проведут по следующим темам:
Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;
Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования;
Обслуживание карт Стрелка;
Предоставление участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры;
Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение к автомобильным дорогам.
С полным списком вебинаров, которые пройдут 16 апреля, можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.
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