Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 16 апреля

В среду, 16 апреля, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут цикл вебинаров для жителей региона. Все желающие смогут задать вопросы о подаче документов на региональном сайте госуслуг.

Специалисты ведомства расскажут, как правильно оформлять заявки, напомнят ключевые требования к документам, а также расскажут, почему могут отказать в предоставлении услуги.

Вебинары проведут по следующим темам:

Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования;

Обслуживание карт Стрелка;

Предоставление участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры;

Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение к автомобильным дорогам.

С полным списком вебинаров, которые пройдут 16 апреля, можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.