Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 16 апреля

Фото: Минтранс Подмосковья

В среду, 16 апреля, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут цикл вебинаров для жителей региона. Все желающие смогут задать вопросы о подаче документов на региональном сайте госуслуг.

Специалисты ведомства расскажут, как правильно оформлять заявки, напомнят ключевые требования к документам, а также расскажут, почему могут отказать в предоставлении услуги.

Вебинары проведут по следующим темам:

С полным списком вебинаров, которые пройдут 16 апреля, можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

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