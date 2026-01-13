Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 14 января

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 14 января проведет серию обучающих вебинаров. Специалисты расскажут, как правильно подать документы на региональном портале государственных услуг и разобраться в тонкостях законодательства.

На онлайн-встречах сотрудники ведомства подробно объяснят, как заполнять заявки, какие документы нужно подготовить, а также расскажут о самых частых причинах отказа:

Расписание вебинаров на 14 января: