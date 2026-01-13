Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 14 января
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 14 января проведет серию обучающих вебинаров. Специалисты расскажут, как правильно подать документы на региональном портале государственных услуг и разобраться в тонкостях законодательства.
На онлайн-встречах сотрудники ведомства подробно объяснят, как заполнять заявки, какие документы нужно подготовить, а также расскажут о самых частых причинах отказа:
Расписание вебинаров на 14 января:
- с 09:00 до 10:00 — согласование размещения коммуникаций вдоль региональных дорог;
- с 10:00 до 11:00 — согласование схемы организации дорожного движения на трассах;
- с 11:00 до 12:00 — получение разрешения на работу легкового такси;
- с 12:00 до 13:00 — внесение пропусков для грузовиков в реестр для проезда по МКАД;
- с 13:00 до 14:00 — согласование схем транспортного обслуживания территорий;
- с 14:00 до 15:00 — переоформление документов для маршрутов регулярных перевозок;
- с 15:00 до 16:00 — обслуживание транспортных карт «Стрелка»;
- с 16:00 до 16:30 — получение разрешений на авиационные работы;
- с 16:30 до 17:00 — блок вопросов по земельным участкам для дорожного строительства (безвозмездное пользование, аренда и другие варианты);
- с 17:00 до 18:00 — согласование строительства и реконструкции в зоне автомобильных дорог.