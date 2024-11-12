Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 13 ноября

Специалисты Минтранса Московской области 13 ноября проведут вебинары по дорогам и транспорту. По традиции участникам расскажут, как подавать заявление на региональном сайте госуслуг так, чтобы его приняли, а также в каких случаях заявителю могут отказать.

Вебинары пройдут с 9:00 до 18:00. Всего участникам предложат 14 онлайн-консультаций

Специалисты Минтранса Подмосковья разберут разные темы — от того, как согласовать проекты и схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и муниципального значения или, как получить разрешение на перевозку пассажиров такси до обслуживания единых транспортных карт «Стрелка», а также, как получить разрешение на выполнение авиационных работ.