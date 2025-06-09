Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 11 июня

Фото: Минтранс Подмосковья

Представители Минтранса Московской области проведут серию вебинаров о подаче документов на портале госуслуг. Слушателям расскажут, как правильно отправлять заявки, а также назовут наиболее частые причины отказов по конкретным услугам.

Вебинары пройдут по следующим темам:

С полным списком вебинаров, которые пройдут в среду, можно ознакомиться на официальном  сайте  Минтранса Подмосковья.

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