Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 10 сентября
Ставшие традиционными вебинары проведут в среду, 10 сентября, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Специалисты ответят на главные вопросы слушателей.
Всем желающим помогут правильно подать документы на региональном портале госуслуг, расскажут о требованиях к документам и самым частым причинам отказа в удовлетворении запросов.
Вебинары пройдут по следующим темам:
- согласование размещения коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;
- согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Подмосковья;
- разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковыми машинами такси;
- согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе транспортного моделирования;
- выдача разрешений на выполнение авиационных работ;
- обслуживание транспортных карт «Стрелка».
С полным списком вебинаров, запланированных на среду, можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.