Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 10 сентября

Фото: Минтранс Подмосковья

Ставшие традиционными вебинары проведут в среду, 10 сентября, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Специалисты ответят на главные вопросы слушателей.

Всем желающим помогут правильно подать документы на региональном портале госуслуг, расскажут о требованиях к документам и самым частым причинам отказа в удовлетворении запросов.

Вебинары пройдут по следующим темам:

С полным списком вебинаров, запланированных на среду, можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

