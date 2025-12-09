Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 10 декабря

Министерство транспорта Московской области проведет серию вебинаров для жителей и организаций в среду, 10 декабря. Специалисты помогут разобраться, как правильно подавать документы на портале государственных услуг.

Семинары охватят самые востребованные вопросы в сфере дорог и транспорта. На каждом из них сотрудники ведомства подробно расскажут о требованиях к документам и типичных причинах, по которым заявления могут не одобрить.

Расписание вебинаров:

с 09:00 до 10:00 — согласование размещения инженерных коммуникаций у дорог регионального значения;

с 10:00 до 11:00 — согласование проектов организации дорожного движения на дорогах региона;

с 11:00 до 12:00 — разрешение на деятельность легкового такси;

с 12:00 до 13:00 — внесение сведений о пропусках для грузовиков на МКАД в реестр;

с 13:00 до 14:00 — согласование схем транспортного обслуживания территорий;

с 14:00 до 15:00 — переоформление и прекращение действия свидетельств на маршруты регулярных перевозок;

с 15:00 до 16:00 — обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;

с 16:00 до 16:30 — выдача разрешений на выполнение авиационных работ;

с 16:30 до 17:00 — блок вопросов по земельным участкам для дорожного строительства и инфраструктуры;

с 17:00 до 18:00 — согласование на строительство или реконструкцию вблизи автомобильных дорог области.

Ссылки на вебинары и дополнительные сведения доступны на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.