Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 10 декабря

Фото: Минтранс Подмосковья

Министерство транспорта Московской области проведет серию вебинаров для жителей и организаций в среду, 10 декабря. Специалисты помогут разобраться, как правильно подавать документы на портале государственных услуг.

Семинары охватят самые востребованные вопросы в сфере дорог и транспорта. На каждом из них сотрудники ведомства подробно расскажут о требованиях к документам и типичных причинах, по которым заявления могут не одобрить.

Расписание вебинаров:

Ссылки на вебинары и дополнительные сведения доступны на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

