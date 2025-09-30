Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 1 октября
В среду, 1 октября, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут очередную серию вебинаров. К онлайн-встречам могут присоединиться все желающие.
Специалисты расскажут, как правильно подготовить и подать документы на сайте государственных услуг, а также объяснят, почему может прийти отказ.
Вебинары запланированы по следующим темам:
- выдача разрешений на перевозку пассажиров и багажа автомобилями такси;
- предоставление в аренду участков для строительства автомобильных дорог и других объектов транспортной инфраструктуры;
- согласование размещения коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор»;
- выдача разрешений на проведение авиационных работ;
- обслуживание транспортных карт «Стрелка»;
- согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе моделирования;
- согласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах регионального или межмуниципального значения.
Полный список вебинаров, которые пройдут в среду, доступен на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.