Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 1 октября

Фото: Минтранс Подмосковья

В среду, 1 октября, сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут очередную серию вебинаров. К онлайн-встречам могут присоединиться все желающие.

Специалисты расскажут, как правильно подготовить и подать документы на сайте государственных услуг, а также объяснят, почему может прийти отказ.

Вебинары запланированы по следующим темам:

Полный список вебинаров, которые пройдут в среду, доступен на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

