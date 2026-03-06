Минтранс Подмосковья призывал к осторожности на дорогах в праздничные дни

В преддверии длинных выходных Минтранс Московской области обращается к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, гололедицу и сильный ветер до 15 м/с. Ночью температура может опуститься до −4 градусов.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать рискованных маневров и не садиться за руль уставшими или в состоянии алкогольного опьянения. В праздничные дни на дорогах может быть больше автомобилей, а пешеходы могут быть менее осторожны. Поэтому важно проявлять терпение и взаимное уважение. Перед поездкой необходимо проверить техническое состояние автомобиля и убедиться, что погодные условия позволяют безопасно передвигаться.

Пешеходам следует переходить проезжую часть только в установленных местах — по пешеходным переходам и на зеленый сигнал светофора. Прежде чем выйти на дорогу, нужно убедиться, что транспортные средства видят их и готовы пропустить. В темное время суток или в условиях плохой видимости рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде. Не стоит отвлекаться на гаджеты при переходе дороги и выбегать на проезжую часть внезапно.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале [MAX](https://max.ru/mtdi_mo).