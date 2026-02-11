Минтранс Подмосковья призвал водителей увеличить дистанцию во время снегопада

К концу недели в Подмосковье ожидается потепление, которое будет сопровождаться осадками и порывистым ветром. В среду в некоторых округах возможен слабый снег, а в четверг возможен более интенсивный снегопад, из-за чего на дорогах может появиться гололедица.

Водителям напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать правила.

«Дорожные службы ведут мониторинг погодных и дорожных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд по региональным дорогам Подмосковья. Более тысячи специалистов „Мосавтодора“ ведут работы по очистке и противогололедной обработке дорог, тротуаров и посадочных площадок», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

В ведомстве подчеркнули, что во время снегопадов ухудшается видимость, что повышает риск аварийных ситуаций.

Пешеходам советуют использовать светоотражающие элементы и пересекать проезжую часть и железнодорожные пути только в предназначенных для этого местах.

Водителям следует сохранять максимальную концентрацию, не отвлекаться на смартфоны, держать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров и подбирать скорость с учетом обстановки. При приближении к пешеходным переходам следует заранее сбрасывать скорость.

Если автомобиль вынужденно остановился из-за неисправности или другой непредвиденной ситуации, следует покинуть салон, отойти в безопасную зону за пределами дороги и обратиться за помощью по номеру 112.