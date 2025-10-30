Минтранс Подмосковья призвал водителей начать подготовку машин к зимнему сезону

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило автомобилистам, что пришло время готовиться к смене летних шин на зимние. Делать это стоит, когда среднесуточная температура стабилизируется в пределах от +5 до +7 градусов.

Согласно правилам, зимние шины должны быть установлены до 1 декабря, однако в ведомстве советуют ориентироваться не на календарные сроки, а на погоду.

«Менять резину необходимо, так как из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь», — пояснили в министерства.

Выбор шин зависит от стиля вождения и маршрутов. Они могут быть как шипованными, так и нешипованными — с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S». «Липучки» подойдут тем, кто передвигается внутри городов — они уверенно держат дорогу на влажном покрытии, но на гололеде становятся менее надежными.

Тем, кто часто выезжает за пределы города, стоит отдать предпочтение шипам — они лучше справляются со снегом и льдом.

«Начните подготовку автомобиля к зимнему периоду, проверьте и замените изношенные элементы: пройдите диагностику автомобиля на СТО, проверьте состояние аккумулятора, тормозной системы, техжидскостей, печки, поменяйте стеклоочистители», — напомнили в ведомстве.

С приходом осенних дождей и похолодания водителям советуют быть особенно внимательными: дорожное покрытие становится скользким, а в середине ноября ожидается и первый снег. Автомобилистам необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров.