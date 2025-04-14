Минтранс Подмосковья призвал водителей начать подготовку машин к летнему сезону

Ясная и теплая погода пришла в Подмосковье. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура на этой неделе позволяет начать подготовку автомобилей к лету.

Как сообщили в региональном Минтрансе, благодаря теплой погоде автомобилисты могут сменить резину с зимней на летнюю.

«А еще рекомендуем помыть от грязи транспортные средства, радиаторы, а также залить антифриз, чтобы внезапно не „поломаться“ на оживленной трассе и уберечь себя от ДТП», — добавили в министерстве.

Мотоциклистам тоже разрешили подготовку к сезону. Их призвали проверить свои транспортные средства и освежить навыки вождения прежде, чем выезжать на дорогу.

В ведомстве добавили, что не стоит забывать о правилах дорожного движения, а также не спешить, соблюдать скоростной режим и быть внимательным на дороге.